Один загиблий, двоє постраждалих: ситуація на Харківщині за добу

20:30 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджене асфальтове покриття.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
17:30 Богодухівський район, Золочівська ТГ, смт Золочів. Удар FPV-дроном «Ланцет» по території на трасі Т21-03 Золочів-Олександрівка.
16:48 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ горіли 3 господарські споруди. Постраждав 21-річний чоловік.
16:45 Куп’янський район, с. Ківшарівка, поблизу «Колійна механічна станція», Куп’янський лісгосп. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджено вікна та двері. Постраждала 53-річна жінка.
12:00 Куп’янський район, с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу зруйнована квартира.
9:31 м. Куп’янськ. Внаслідок вибуху технічного пристрою загинув 42-річний чоловік.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”