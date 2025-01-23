Одинадцять населених пунктів Харківщини перебували під обстрілами, двоє людей загинули

У Харківській області протягом доби росіяни завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Проти мирного населення армія рф застосувала РСЗВ, дрони, безпілотники, КАБ, міномети.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Обстріли Харківського району 22 січня
с. Гоптівка, 9:00: внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль загинули двоє цивільних чоловіків.
м. Дергачі, 5:45: внаслідок удару БпЛА Shahed пошкоджено будинок.
с. Сіряки, 21:20: внаслідок влучання БпЛА Shahed пошкоджено приватний будинок.
с. Подвірки, 22:30: внаслідок удару БпЛА Shahed пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.
Обстріли Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського районів
с. Хатнє, Куп’янський район, 9:20: мінометний обстріл, пошкоджено приватний будинок та будівля школи.
с. Великий Бурлук, Куп’янський район, 10:35: КАБ влучив за межами населеного пункту.
с. Нечволодівка, Куп’янський район, 11:10: внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено дорожнє покриття.
с. Бугаївка, Чугуївський район, 14:00: обстріл із РСЗВ, горіла лісова підстилка.
с. Осиново, Куп’янський район, 13:00: обстріл із РСЗВ «Град», пошкоджено будинок, без постраждалих.
с. Морозівка, Ізюмський район, 18:00: внаслідок падіння БпЛА «Герань» сталося загоряння сухої трави.
с. Підлиман, Ізюмський район. 23 січня о 3:11 внаслідок удару FPV-дрона горів приватний будинок, господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.
За даними начальника Харківської ОВА Олег Синєгубова, у результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 17 людей, зокрема трьох дітей.
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