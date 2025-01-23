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Одинадцять населених пунктів Харківщини перебували під обстрілами, двоє людей загинули

Автор Галина Шподарева
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У Харківській області протягом доби росіяни завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Проти мирного населення армія рф застосувала РСЗВ, дрони, безпілотники, КАБ, міномети.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Обстріли Харківського району 22 січня

с. Гоптівка, 9:00: внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль загинули двоє цивільних чоловіків.

м. Дергачі, 5:45: внаслідок удару БпЛА Shahed пошкоджено будинок.

с. Сіряки, 21:20: внаслідок влучання БпЛА Shahed пошкоджено приватний будинок.

с. Подвірки, 22:30: внаслідок удару БпЛА Shahed пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.

Одинадцять населених пунктів Харківщини перебували під обстрілами, двоє людей загинули 7

Обстріли Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського районів

с. Хатнє, Куп’янський район, 9:20: мінометний обстріл, пошкоджено приватний будинок та будівля школи.

с. Великий Бурлук, Куп’янський район, 10:35: КАБ влучив за межами населеного пункту.

с. Нечволодівка, Куп’янський район, 11:10: внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено дорожнє покриття.

с. Бугаївка, Чугуївський район, 14:00: обстріл із РСЗВ, горіла лісова підстилка.

с. Осиново, Куп’янський район, 13:00: обстріл із РСЗВ «Град», пошкоджено будинок, без постраждалих.

с. Морозівка, Ізюмський район, 18:00: внаслідок падіння БпЛА «Герань» сталося загоряння сухої трави.

с. Підлиман, Ізюмський район. 23 січня о 3:11 внаслідок удару FPV-дрона горів приватний будинок, господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

За даними начальника Харківської ОВА Олег Синєгубова, у результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 17 людей, зокрема трьох дітей.

Одинадцять населених пунктів Харківщини перебували під обстрілами, двоє людей загинули 9

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