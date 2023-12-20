Оголошено підозру начальнику окупаційного «управління ЖКГ» на Харківщині

Наприкінці червня 2022 року мешканець міста Ізюм добровільно обійняв посаду «начальника управління ЖКГ тимчасової військово-цивільної адміністрації Ізюмського району». На псевдопосаді він перебував до початку вересня 2022 року.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Підозрюваний виконував всі вказівки свого «керівництва». Так, на той момент самопроголошений заступник мера міста поставив йому задачу забрати з моргу тіла 17 воїнів ЗСУ та скласти їх у братську могилу на місці масового поховання в Ізюмі, що він і виконав.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”