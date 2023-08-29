Окупанти атакували з авіації Ветеринарне, Кислівку та Іванівку на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня. 552 доба війни.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Залевський_Віктор_

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 – по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”