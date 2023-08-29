Україна

Окупанти атакували з авіації Ветеринарне, Кислівку та Іванівку на Харківщині

Автор Галина Шподарева
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Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня. 552 доба війни.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Окупанти атакували з авіації Ветеринарне, Кислівку та Іванівку на Харківщині 7
Залевський_Віктор_

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

Окупанти атакували з авіації Ветеринарне, Кислівку та Іванівку на Харківщині 9

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 – по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти атакували з авіації Ветеринарне, Кислівку та Іванівку на Харківщині 11

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