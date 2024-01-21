Україна

Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки

Автор Галина Шподарева
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Протягом доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Вночі окупанти обстріляли село Тищенівка Куп’янського району. Пошкоджений газопровід та приватні будинки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З мінометів та керованими авіабомбами росіяни нанесли удари по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені приватні будинки.

Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки 7

Також під обстрілами були Уди Богодухівського району, Охрімівка, Землянки Чугуївського району, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка Куп’янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки 9
  • Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки 11
  • Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки 13
  • Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки 15
  • Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки 17

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