Окупанти били по Харківщині з мінометів та керованими авіабомбами: слідчі показали наслідки

Протягом доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Вночі окупанти обстріляли село Тищенівка Куп’янського району. Пошкоджений газопровід та приватні будинки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З мінометів та керованими авіабомбами росіяни нанесли удари по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені приватні будинки.

Також під обстрілами були Уди Богодухівського району, Охрімівка, Землянки Чугуївського району, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка Куп’янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.









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