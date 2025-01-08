Окупанти намагалися просунутися біля п’яти населених пунктів на Харківщині, відбито сім атак

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 січня. Розпочалася 1050 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаційних ударів, скинув 93 КАБи, крім того, залучив для ураження 2021 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 139 – з реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське, Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Петрівка, Покровськ, Степове, Костянтинопіль, Розлив, Велика Новосілка Донецької області.

На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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