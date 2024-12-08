Окупанти намагалися просунутися біля шести населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 грудня. 1019 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, крім того, задіяв для ураження 1579 дронів-камікадзе. Також, здійснив 3542 артилерійські обстріли, з них 111 – з реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Орешанка, Козача Лопань, Ківшарівка, Западне, Велика Шапківка, Серебрянка, Білогорівка, Костянтинівка, Мирноград, Новотроїцьке, Шевченко, Андріївка, Улакли, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль, Сухі Яли, Новий Комар, Веселе, Дніпроенергія.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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