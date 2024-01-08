Окупанти обстріляли Чугуївський та Купʼянський райони на Харківщині (фото)

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 7 січня приблизно о 22:10 російські військовослужбовці обстріляли село Вільча Чугуївського району, пошкоджено пансіонат.

7 січня близько 17:30 ворог також завдав ударів по селищу Великий Бурлук Купʼянського району. Пошкоджено будівлі лікарні, будинку культури та цивільного підприємства.

За попередніми даними, ворог бив по вказаних населених пунктах керованими авіабомбами.

Також внаслідок російського артилерійського обстрілу села Ківшарівка Купʼянського району пошкоджено житловий будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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