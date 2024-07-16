Окупанти обстріляли ферму на Харківщині: сталася масштабна пожежа

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 липня 2024 року

Протягом доби з 15 по 16 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

30 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – на перевірку території, обстріляної ворогом;

3 – надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Рятувальники ДСНС загасили шість пожеж, які виникли внаслідок військової агресії російських окупантів. В Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритій території. Загалом горіли два приватні будинки, п’ять господарчих споруд, більш ніж 1,5 га сухої трави, пошкоджено 28 приватних осель.

Найбільша пожежа після обстрілу сталася в селі Руські Тишки Циркунівської громади, де ворожі снаряди підпалили приватний будинок, дві господарчі споруди та сухостій навколо них. Загальна площа горіння склала 250 кв. м. Також велика пожежа сталась у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади, де горіли конструктивні елементи двох зруйнованих господарчих споруд та господарське майно на площі 120 кв. м. А в селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади окупанти спалили приватну оселю площею 80 кв. м.

Після опівночі російські терористи вдарили по фермерському господарстві у селі Липчанівка Куньєвської громади на Ізюмщині, підпаливши складську будівлю на площі 600 кв. м та суху траву.

Рятувальники успішно ліквідували всі пожежі, часто працюючи під загрозою повторних ворожих обстрілів.

О 23:35 куп’янські рятувальники виїжджали на обстеження території села Кіндрашівка Кіндрашівської громади, щойно враженої ворожою артилерією. Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей: 52-річний чоловік та 51-річна жінка. Виявлені пошкодження шести приватних будинків.

За добу зафіксовано 14 випадів пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”