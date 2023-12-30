Окупанти обстріляли лікарню в прикордонному місті на Харківщині

29 грудня близько опівночі російські військові обстріляли Вовчанську ЦРЛ з артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок ударів найбільших руйнувань зазнало приміщення тимчасового інфекційного відділення, у будівлі стаціонару вибуховою хвилею пошкоджено віконні блоки. Також частково постраждала амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я ХОВА, під час обстрілів в будівлях лікарні пацієнтів не було, черговий медичний персонал пункту екстреної (невідкладної) медичної допомоги не постраждав. Місцеве населення за меддопомогою також не зверталося.





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