Україна

Окупанти пошкодили будинок культури на Харківщині та поранили мирного жителя

Автор Галина Шподарева
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2 квітня близько 15:00 військові рф обстріляли село Андріївка Купʼянського району Харківської області. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Осколкове поранення дістав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

За попередніми даними, російська армія била по населеному пункту з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Окупанти пошкодили будинок культури на Харківщині та поранили мирного жителя 7
  • Окупанти пошкодили будинок культури на Харківщині та поранили мирного жителя 9
  • Окупанти пошкодили будинок культури на Харківщині та поранили мирного жителя 11

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