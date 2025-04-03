Окупанти пошкодили будинок культури на Харківщині та поранили мирного жителя

2 квітня близько 15:00 військові рф обстріляли село Андріївка Купʼянського району Харківської області. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Осколкове поранення дістав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.
За попередніми даними, російська армія била по населеному пункту з РСЗВ.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”