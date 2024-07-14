Окупанти посилили килимові бомбардування села Липці на Харківщині: в НГУ показали, як виглядає місцева лікарня

Нацгвардійці показали як виглядає лікарня у напівзнищених Липцях на Харківщині. Невелике село за 10 км від кордону ворог нещадно закидає авіабомбами та обстрілює з артилерії.

Фото з Липців опублікував командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За словами командувача НГУ, від початку останнього наступу на Харківщину один із відтинків лінії оборони тут тримають бійці Національної гвардії, зокрема бригади «Рубіж».





«Саме завдяки їхнім зусиллям ворог за весь цей час так і не зайшов до Липців, хоча це був один із перших напрямків наступу. Останнім часом кількість атак піхоти зменшилася через великі втрати у противника і він посилив тактику «килимових бомбардувань», – йдеться в повідомленні.

Лише за цей тиждень по Липцях окупаційні війська випустили понад 40 керованих авіаційних бомб. Займані рубежі бійці НГУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони утримують.





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