Окупанти тричі йшли на штурм в районі Синьківки на Харківщині: всі атаки відбито

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 грудня. 665 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Також, поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 3 БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Новолюбівка Луганської області та Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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