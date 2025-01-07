Окупанти тричі за добу обстрілювали Золочівську громаду на Харківщині, застосовуючи КАБи та РСЗВ

Напередодні, 6 січня, окупанти тричі завдавали ударів по населених пунктах Золочівської громади. Пошкоджені десятки будинків, газові та електромережі, постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

З 9:15 до 9:40 військові рф завдали ударів з РСЗВ «Торнадо» поблизу села Орішанка. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки, господарчі споруди, газові та енергомережі. Постраждалих немає.

Об 11:50 російська авіація вдарила двома КАБами по відкритій місцевості села Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Близько 17:20 росіяни втретє атакували громаду. Одна авіабомба вдарила по відкритій місцевості поблизу села Карасівка: інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Три КАБ впали безпосередньо на території селища Золочів. В результаті авіаудару пошкоджено Золочівський ліцей, 30 приватних будинків та два багатоквартирні двоповерхові будинки, господарчі споруди, енергомережі, приватний автомобіль. Постраждала 61 річна жінка – в неї гостра реакція на стрес.

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