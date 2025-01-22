Окупанти вдарили дроном по селу на Харківщині: загинули двоє людей

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, у селі Гоптівка ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який у цей час їхав по селу. На місці загинули двоє чоловіків 56 та 44 років, які перебували у салоні авто.
Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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