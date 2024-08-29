Україна

Окупанти вдарили по селу Замулівка на Харківщині: сталися пожежі

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні вдень ворог завдав ударів по житловому сектору села Замулівка Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В результаті обстрілу сталася пожежа. Горіли 8 пошкоджених обстрілами житлових будинків, 5 господарчих споруд та суха трава поблизу приватного сектору на площі 25 га.

До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць техніки ДСНС та 15 рятувальників.

Вогнеборці запобігли поширенню полум’я на інші житлові оселі. Жертв та постраждалих немає.

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