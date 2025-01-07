Україна

Окупанти втратили на Харківському напрямку 85 солдатів та 75 одиниць техніки за добу

Автор Галина Шподарева
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Протягом минулої доби відбито три ворожі атаки в районі Вовчанська. російські окупанти завдали чотирьох авіаударів із використанням семи КАБів, восьми НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій захисників України.

Про це повідомили в ОТУ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 85 солдатів, з них безповоротні – 35, санітарні – 50.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 бойову броньовану машину,
  • 3 артилерійські системи,
  • 19 автомобілів,
  • 6 одиниць спецтехніки,
  • 46 БпЛА.

Знищено:

  • 68 укриття для особового складу,
  • 5 стартових позицій запуску БпЛА,
  • 2 місце зберігання боєприпасів.

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