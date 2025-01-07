Окупанти втратили на Харківському напрямку 85 солдатів та 75 одиниць техніки за добу

Протягом минулої доби відбито три ворожі атаки в районі Вовчанська. російські окупанти завдали чотирьох авіаударів із використанням семи КАБів, восьми НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій захисників України.
Про це повідомили в ОТУ «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 85 солдатів, з них безповоротні – 35, санітарні – 50.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 бойову броньовану машину,
- 3 артилерійські системи,
- 19 автомобілів,
- 6 одиниць спецтехніки,
- 46 БпЛА.
Знищено:
- 68 укриття для особового складу,
- 5 стартових позицій запуску БпЛА,
- 2 місце зберігання боєприпасів.
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