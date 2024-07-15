Окупанти за підтримки авіації атакують на Харківському та Куп’янському напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 липня. 873 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулось 114 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетних удари, з застосуванням чотирьох ракет, 64 авіаційних удари (сумарно 97 КАБ), задіяв для ураження 1168 дронів-камікадзе, здійснив 4758 обстрілів, з них 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Піщане, Ківшарівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка Луганської області; Серебрянське лісництво; Івано-Дар’ївка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Лисичне, Вовче, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Львове Херсонської області.

На Харківському напрямку загалом відбулося 10 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора зупинилась на цифрі три. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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