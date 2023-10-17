Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Першотравневого та Піщаного на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 жовтня. 601 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих «Shahed-136/131». Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Бучки Чернігівської області; Першотравневе, Піщане Харківської області; Сіверськ, Званівка, Спірне, Кліщіївка, Новоселівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Миколаївка, Козацьке, Одрадокам’янка, Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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