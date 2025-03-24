Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей

24 березня близько 14:00 військові рф завдали ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу у центрі Сум.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
За інформацією Сумської міськради, наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.
Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад. Як повідомляв начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, у школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах.
Газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.
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