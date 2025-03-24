Україна

Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей

Автор Галина Шподарева
63 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

24 березня близько 14:00 військові рф завдали ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу у центрі Сум.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За інформацією Сумської міськради, наразі відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.

Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад. Як повідомляв начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, у школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах.

Газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.

  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 7
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 9
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 11
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 13
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 15
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 17
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 19
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 21
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 23
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 25
  • Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: 74 людини постраждали, серед них 13 дітей 27

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail