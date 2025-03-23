Окупанти знищили ліцей на Харківщині: фото наслідків удару

Уночі 23 березня росіяни вдарили безпілотниками по селищу Печеніги Чугуївського району. Ворожий БпЛА влучив в будівлю місцевого ліцею.

Наслідки удару показав начальник Печенізької селищної військової адміністрації Олександр Гусаров.

За словами Гусарова, опорного закладу освіти, який будували багато років, та який виховав не одне покоління школярів, більше немає.

«Печенізький ліцей ім. Г. Семирадського. Його більше немає. Його знищили росіяни. Школи, яка була мрією багатьох поколінь печеніжців, яку будували багато років, яка навчила й виховала не одне покоління школярів, знищив «руський мір», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу знищено Алею Слави і Пам’яті Захисників України, жителів Печенізької громади. Адмінбудівлю, ряд торгівельних павільйонів. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

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