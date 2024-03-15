П’ять пожеж після обстрілів ліквідували рятувальники Харківщини за добу

Протягом доби з 14 по 15 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

9 – на допомогу населенню;

1 – на обстеження територій після ворожих обстрілів;

2 – інші виїзди.

Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Красноградському, Лозівському та Харківському районах області.

Внаслідок влучання снарядів значних пошкоджень зазнали щонайменше чотири житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа на відкритій території поблизу приватного сектора у селі Слобожанське. Загальна її площа склала близько 100 кв. м.

Згодом виклик надійшов вже до села Липці Харківського району. Ворог знову завдав обстрілів по мирному населеному пункту. В результаті ударів за різними адресами горіли житловий будинок на площі 100 кв. м, покинута двоповерхова будівля та автівка на загальній площі 200 кв. м. О 20:20 усі осередки займання були ліквідовані. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Вночі в с. Козача Лопань, внаслідок влучання снарядів в приватне домогосподарство сталася пожежа. Горів дах будинку та гараж на площі 50 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 рятувальників.

За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 8 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько 4 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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