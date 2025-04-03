Перебувала у міжнародному розшуку понад 10 років: скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки міста Златопіль

На Харківщині поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки міста Златопіль, яка перебувала у міжнародному розшуку понад 10 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У березні 2025 року працівники кримінальної поліції відділення поліції № 1 Лозівського РВП отримали інформацію про те, що до списків обміну військовополонених потрапила мешканка міста Златопіль Лозівського району, яка перебувала у міжнародному розшуку з 2014 року.

У 2014 році жінка скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Щоб уникнути покарання, зловмисниця втекла до рф, де і мешкала до теперішнього часу.

19 березня після повернення в Україну 35-річна жінка була затримана. Відповідно до безстрокової ухвали Первомайського міськрайонного суду, порушницю затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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