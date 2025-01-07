Першу в Україні підземну лікарню побудують на Харківщині

Об’єкт планують створити на базі Обласної клінічної лікарні.

Наразі триває фінальна стадія розробки проєкту, повідомляє ХОВА.

Одночасно у закладі зможуть перебувати понад 2000 людей.

«Створення безпечного середовища для пацієнтів і персоналу — це реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського та пріоритет у роботі Харківської ОВА. У 2025 році почнеться будівництво потужного підземного лікувального корпусу «Ковчег». Це буде унікальний медичний заклад, здатний забезпечити найвищий рівень лікування та безпеки для пацієнтів. На реалізацію цього проєкту в державному бюджеті-2025 вже передбачено близько 100 мільйонів гривень. Завдяки підтримці Офісу Президента та Уряду, зокрема профільному Міністерству продовжуємо покращувати якість медичних послуг в області», – сказав Олег Синєгубов.

Площа дворівневого підземного лікувального корпусу сягатиме 12 тисяч квадратних метрів. Планується облаштування відділення невідкладної допомоги, операційного блоку, інтенсивної терапії, акушерського, педіатричного, інфекційного, стоматологічного блоків, діагностичної лабораторії.

Також тут надаватимуть послуги ультразвукових досліджень (УЗД), комп’ютерної томографії (КТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) і рентгенографії. Реалізувати проєкт планується впродовж трьох років.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”