Під час обстрілів було пошкоджено газові мережи в чотирьох громадах Харківщини

Протягом тижня на газових мережах Харківської області ліквідовано шість аварійних ситуацій, що виникли через обстріли рф житлових будинків та інфраструктури населених пунктів.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

У Борівській та Куп’янській громаді російські снаряди пошкодили газопроводи житлових будинків. У Золочівській та Липецькій громаді під удар потрапили розподільні газові мережі.

Газовики провели ремонтно-відновлювальні роботи, що дало змогу повернути газ для 615 домоволодінь області.

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