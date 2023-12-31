Під час пожежі на Харківщині загинуло двоє людей

31 грудня об 11:55 у приватному житловому будинку на вулиці Харківській у місті Первомайському Лозівського району Харківщини сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На час прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі та дерев’яні конструктивні елементи будинку на площі близько 10 кв.м.

Осередок займання знаходився на кухні, а у двох сусідніх кімнатах вогнеборці знайшли тіла двох загиблих жінок.

Одна з них віком 78 років, данні іншої наразі встановлюються. Жінки отримали смертельне отруєння чадним газом.

Пожежу локалізували о 12:17 та 14:02 ліквідували повністю.

Працювали 2 оперативні відділення ДСНС у складі 11 осіб особового складу та 2 одиниць техніки.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.

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