Під час пожежі на Харківщині загинуло двоє людей

31 грудня об 11:55 у приватному житловому будинку на вулиці Харківській у місті Первомайському Лозівського району Харківщини сталася пожежа.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
На час прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі та дерев’яні конструктивні елементи будинку на площі близько 10 кв.м.
Осередок займання знаходився на кухні, а у двох сусідніх кімнатах вогнеборці знайшли тіла двох загиблих жінок.
Одна з них віком 78 років, данні іншої наразі встановлюються. Жінки отримали смертельне отруєння чадним газом.
Пожежу локалізували о 12:17 та 14:02 ліквідували повністю.
Працювали 2 оперативні відділення ДСНС у складі 11 осіб особового складу та 2 одиниць техніки.
За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.
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