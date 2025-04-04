Підвищення цін на пальне для комунального підприємства у прифронтовому районі Харківщини – на користь держави буде стягнуто 250 тис. гривень

Суд задовольнив позов Купʼянської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до ТОВ та комунального підприємства про визнання недійсними додаткових угод та стягнення надмірно сплачених 250 тис. гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2021 році комунальним підприємством, розташованим у Куп’янському районі, проведено відкриті торги щодо закупівлі бензину та дизельного пального. Переможцем було визнано ТОВ, з яким надалі й було укладено відповідний договір.

Однак потім між КП і ТОВ було укладено додаткові угоди, якими збільшено ціну за бензин на 33%, а за дизельне пальне — на 21%.

Укладання вказаних додаткових угод суперечить нормам законодавства, зокрема ч. 4 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Встановлено, що для зміни ціни відповідачем надавались довідки Харківської торгово-промислової палати, які жодним чином не підтверджують коливання ціни в сторону збільшення, а лише зазначають середню ринкову вартість за товар.

Відстоюючи інтереси держави, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом в інтересах Північно-східного офісу Держаудитслужби та Куп’янської міської військової адміністрації.

Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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