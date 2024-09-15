Підземна школа у Харківському районі: на якому етапі будівництво

Будівництво укриття у навчальному закладі Харківського району триває у посиленому режимі. Воно забезпечить офлайн-навчання для 300 учнів і буде безпечним сховищем для місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Цей об’єкт стане одним з найбільш захищених в області, його планують завершити до листопада», – зазначив Синєгубов.

Наразі в області триває будівництво шести підземних шкіл, а також робота над розробкою ще 16 таких проєктів.

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