Після 16 липня на вулицях міст України може зрости кількість військових патрулів – ТЦК

В Україні 16 липня спливає термін, коли всі військовозобов’язані українці мають оновити свої облікові дані.

Після цього числа на вулицях населених пунктів країни може зрости кількість військових патрулів, повідомляє Фокус із посиланням на речника Полтавського ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

Він проінформував, що і після 16 липня громадяни мають бути готовими до перевірок військово-облікових документів, а кількість патрулів у містах може навіть збільшитись.

«Можливо, навіть побільшає. Важко сказати. Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими», – сказав Істомін.

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