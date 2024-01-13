Україна

Після ракетного удару у місті Шостка без опалення 12 тисяч квартир

Автор Геннадій Семенов
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В результаті ракетного удару російських агресорів у місті Шостка пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Без теплопостачання залишилися 12 тисяч квартир, повідомила Сумська ОВА в суботу, 13 січня, пише Кореспондент.

«Починаючи з 7.30 ранку, ворог завдав ракетних ударів по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано сім вибухів. Пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Після ракетного удару у місті Шостка без опалення 12 тисяч квартир 7

Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

За розпорядженням начальника ОВА з резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях.

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