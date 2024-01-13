Після ракетного удару у місті Шостка без опалення 12 тисяч квартир

В результаті ракетного удару російських агресорів у місті Шостка пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Без теплопостачання залишилися 12 тисяч квартир, повідомила Сумська ОВА в суботу, 13 січня, пише Кореспондент.

«Починаючи з 7.30 ранку, ворог завдав ракетних ударів по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано сім вибухів. Пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

За розпорядженням начальника ОВА з резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях.

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