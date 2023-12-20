Після російських обстрілів відновлюють будинки у Роганській громаді

Коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії на території Роганської громади відновлюється два багатоквартирні будинки – у Докучаєвському та Рогані.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, обидва будинки постраждали навесні 2022 року. Вартість відновлення дев’ятиповерхівки в Докучаєвському становить 17,2 мільйона гривень, а двоповерхової будівлі в Рогані – 13,3 мільйона гривень.

«На початку 2023 року законсервували будинок у селищі Докучаєвське, а вже восени розпочали його повноцінне відновлення. Ці проєкти є перехідними, плануємо їх закінчити влітку наступного року», – сказав Олег Синєгубов.

На будинку в Докучаєвському відновлюють перекриття, які були зруйновані внаслідок влучання. Уже на 60% утеплено фасад. Також тут повністю замінюють систему опалення, водопостачання та каналізацію.

«Цей будинок гарно триматиме тепло, адже ми використовуємо для утеплення 150-міліметрову мінеральну вату. Ще цього року плануємо ставити батареї у квартирах.

До 46 фахівців щоденно виходять на об’єкт за будь-якої погоди, аби люди якнайшвидше могли повернутися в свої оселі», – розповів виконроб Сергій Денисенко.

До повномасштабного вторгнення рф у будинку в Докучаєвському проживало близько 100 осіб, а в будинку, який відновлюють у Рогані – 20.

«У дев’ятиповерхівку було пряме влучання авіабомби, тоді загинула одна людина. Через постійні обстріли навіть не відразу вдалося розібрати завали та забрати тіло жінки», – прокоментував в.о. начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, міжнародної співпраці, комунікації та туризму виконавчого комітету Роганської селищної ради Максим Безверхий.

Будинок у Рогані також зазнав значних руйнувань, через що один з під’їздів довелося відновлювати майже з нуля.

«У дев’ятиповерхівку було пряме влучання авіабомби, тоді загинула одна людина. Через постійні обстріли навіть не відразу вдалося розібрати завали та забрати тіло жінки», – прокоментував в.о. начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, міжнародної співпраці, комунікації та туризму виконавчого комітету Роганської селищної ради Максим Безверхий.

Будинок у Рогані також зазнав значних руйнувань, через що один з під’їздів довелося відновлювати майже з нуля.

«Цей будинок росіяни обстрілювали з танків, внаслідок чого були прямі влучання. Знищили майже весь під’їзд, дах згорів на будівлі. На той час усі люди звідси виїхали й обійшлося без постраждалих. Зараз у будинку вставили нові вікна, перекрили частину даху.

Залишається закінчити внутрішні роботи, зробити електропостачання, водопостачання, індивідуальне опалення», – додав майстер житлово-експлуатаційного управління «Докучаєвське» Сергій Балабенко.

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