Покинута кінна ферма на Харківщині: поліція взяла тварин під опіку

28 породистих скакунів залишися фактично без господаря.

Їжу для них допомагають роздобути поліцейські офіцери Старосалтівської селищної громади Дмитро Новицький та Денис Керпек, а доглядає за ними конюх, повідомляє поліція Харківської області.

Кінний комплекс потрапляв під обстріл понад 30 разів.

У результаті одна стайня повністю знищена, інша – пошкоджена. Загинуло маленьке лоша, уламком поранило кобилу.

Так, правоохоронці з серпня 2023 року почали офіційно працювати у громаді й одразу дізналися про покинутих тварин кінного клубу.

Наляканих та поранених коней все ж вдалося повернути до нормального життя.

Поліцейські кажуть, що юридично наразі вирішити питання з конями не можна, бо у них є власник. Він забрав всі документи на тварин та на зв’язок не виходить.

Люди пропонували забрати коней по одному або по два, але віддати комусь просто так їх неможливо.

Тому поліцейські вирішили, що єдиний вихід – це доглядати за ними. Деяке харчування та побутові речі для кінного клубу правоохоронці дістають самі, але у більшості випадків звертаються до волонтерів та фермерів та роблять усе, щоб ці тварини не загинули.

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