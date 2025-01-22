Україна

Поліція документує наслідки ворожого обстрілу Харківщини: двоє загиблих

Автор Геннадій Семенов
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22 січня близько 9:00 російські військові застосували FPV-дрон проти мирного населення села Гоптівка Дергачівської територіальної громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліція документує наслідки ворожого обстрілу Харківщини: двоє загиблих 7

Внаслідок скидання боєприпасу смертельні поранення дістали двоє чоловіків 1968 та 1980 років народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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