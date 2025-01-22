Поліція документує наслідки ворожого обстрілу Харківщини: двоє загиблих

22 січня близько 9:00 російські військові застосували FPV-дрон проти мирного населення села Гоптівка Дергачівської територіальної громади.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок скидання боєприпасу смертельні поранення дістали двоє чоловіків 1968 та 1980 років народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки.
За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
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