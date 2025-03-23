Поліція показала наслідки обстрілів житлових будинків на Харківщині

Минулої доби росіяни застосували проти мирного населення КАБ, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА. Під обстрілами перебували Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківщини. Через ворожі удари постраждали п’ятеро мирних жителів.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, медична будівля, автомобілі швидкої допомоги, приміщення ліцею, адмінбудівля. Сталися пожежі.
У Вовчанській громаді під удар ворожого дрона потрапив 72-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
У Золочівській громаді Богодухівського району російський дрон влучив в землю. Пошкоджені приватні будинки. Поранення дістали 57, 54 та 67-річні жінки. Постраждалих доставили до медичних закладів.
В Ізюмському районі внаслідок влучання КАБ пошкоджена медична будівля, автомобілі швидкої допомоги, приватний будинок. Поранена 70-річна жінка.
На Харківщині триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 22 березня поліцейські вивезли з Куп’янського району чотирьох громадян.
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