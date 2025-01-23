Поліція показала результати обстрілів Харківщини: слідчі оглянули 25 місць ворожих ударів

Минулої доби через російські обстріли загинули двоє цивільних людей. Проти мирних мешканців Харківської області росіяни застосували дрони, безпілотники, КАБи, РСЗВ.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
В селі Гоптівка Харківського району внаслідок удару FPV-дронами загинули двоє цивільних чоловіків.
Під ударами окупантів перебували населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів області.
22 січня поліцейські здійснили 25 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вісім кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.
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