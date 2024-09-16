Поліція повідомляє про двох загиблих внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківської області, застосовуючи артилерію, КАБ, ФАБ, FPV-дрони. Зруйновано оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних людей.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Харків. 15 вересня військові рф завдали удару ФАБ-250 по житловому будинку в Немишлянському району. Внаслідок удару сталася пожежа з 8 по 12 поверх. Загинула цивільна жінка. Постраждали 43 цивільні людини, в тому числі четверо дітей. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, 20 автомобілів.

Куп’янськ. 15 вересня військові рф завдали ударів КАБ, ФАБ-250, з РСЗВ «Град», баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону. Пошкоджені 20 приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобілі.

с. Петропавлівка: внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння.

с. Куп’янськ-Вузловий: внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250, пошкоджено чотири житлові будинки. Дістали поранення дві цивільні жінки та чоловік.

с. Кирилівка: ворожим вогнем знищено ферму зі 100 коровами, господарчі споруди. Також згоріло три приватні будинки. Чадним газом отруїлися два працівники ферми. Стан задовільний, надано медичну допомогу.

с. Руська Лозова: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю приватного господарства.

с. Курилівка: внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.

с. Сенькове: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, горіла суха трава.

с. Гороховатка: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.

с. Бобрівка: внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено три приватні домоволодіння.

Евакуація. Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 15 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 14 людей.

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