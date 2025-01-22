Поліція задокументувала наслідки російських обстрілів Харківщини

21 січня поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 3 кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Протягом доби ворог обстрілював Куп’янськ з РСЗВ «Град», завдавав ударів безпілотниками «Молнія». Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні домоволодіння та автомобілі, а також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Постраждали троє цивільних жінок.

В селищі Білий Колодязь Чугуївського району пошкоджено два приватних домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці.

На відкритій території в житловій забудові у місті Харків упав ворожий БпЛА «Молнія-1». Пошкоджено гараж, автомобіль, багатоповерховий будинок. Без постраждалих.

Селище Золочів перебувало під ударами ворожих КАБів. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватних будинки.

Керовані авіабомби ударили по відкритій місцевості за межами населених пунктів Карасівка та Басове. Без постраждалих.

Внаслідок падіння ворожого БпЛА в селі Борщівка пошкоджено шість приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобіль. З гострою реакцією на стрес по медичну допомогу звернулася цивільна жінка.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 21 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали з Куп’янського району 7 місцевих мешканців.

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