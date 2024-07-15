Польща не збиватиме ракети над Україною, – Столтенберг

Прямо залучати країни-члени Альянсу до захисту українського неба в НАТО не планують. Водночас підтримку України збільшили, зокрема й щодо поставок систем ППО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону.

«НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є», – сказав Столтенберг.

Відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.

«Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною», – наголосив він.

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