Понад 10 населених пунктів на Харківщині зазнали мінометних та артобстрілів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 липня. 515 доба війни.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу Shahed. В результаті успішної бойової роботи усі 5 ударних БпЛА було знищено. Крім того, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема постраждали Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди, Рясне Сумської області та Козача Лопань, Стрілеча, Тернова і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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