Понад 900 тисяч громадян України заброньовані від мобілізації

Український уряд допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Нині таку бронь в Україні мають понад 900 тисяч людей.

Про це на форумі Ялтинської європейської стратегії заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Gazeta.ua.

Він розповів, чи можуть зростаючі темпи мобілізації підірвати економіку країни. Прем’єр відзначив активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими.

«Мобілізація сьогодні – це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом», – сказав Шмигаль.

За його словами, влада пообіцяла оновлення «продукту бронювання для бізнесу» найближчим часом. Додав, що в цьому процесі буде важливий принцип «воюй або працюй».

«У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій», – наголосив Шмигаль.

Він пояснив, що цей принцип є «критично важливим для нашого виживання і перемоги».

«У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю «математика» мобілізації», – зазначив прем’єр.

Близько 930 тис. військовозобов’язаних громадян заброньовані від мобілізації. Ця кількість може перетнути позначку в один мільйон, заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований стане бійцем за 3-6 місяців.

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