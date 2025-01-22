Україна

Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Автор Галина Шподарева
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Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також по Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 11:15 у Шевченківському району Харкова внаслідок удару БпЛА «Молнія-1» пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж.

  • Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу 7
  • Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу 9

22:38 с. Борщівка, Ізюмський район: пошкоджено шість приватних будинків. Постраждала 62-річна жінка.

18:00 Богодухівський район: зафіксоване влучання трьох КАБів по відкритій місцевості поблизу с. Золочів, с. Басове та с. Карасівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон двох приватних будинків у Золочеві.

14:53 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено два будинки та два легкові автомобілі. Постраждали 3 жінки.

11:38 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда.

  • Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу 11
  • Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу 13

10:10 Купʼянськ: внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено авто швидкої допомоги.

9:36 с. Білий Колодязь, Чугуївський район: пошкоджено дах будинку внаслідок обстрілу. Постраждала 87-річна жінка.

9:00 Куп’янськ: внаслідок удару FPV-дроном постраждали троє працівників поліції, а також цивільні чоловік та жінка.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 23 людини, зокрема четверо дітей.

  • Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу 15
  • Пошкоджено будинки, авто поліції та «швидкої», десятеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу 17

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