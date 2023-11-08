Пошкоджено школу та будинки: наслідки чергових російських обстрілів Харківщини

7 листопада приблизно о 22:30 окупанти вкотре обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено житлові будинки та школу.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Також ввечері 7 листопада ворог обстріляв смт Козача Лопань: у будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Частково зруйновано господарчі споруди.

Під ворожим ударом вчора було м. Вовчанськ. За попередніми даними, по місту били з артилерії. Зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

За процесуального керівництва Купʼянської, Дергачівської окружних прокуратур Харківської області та Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”