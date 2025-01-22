Повернення військових ЗСУ на службу після СЗЧ: у Нацгвардії розповіли, які існують варіанти

Президент України підписав закон, який продовжує до 1 березня 2025 року можливість добровільного повернення військовослужбовців, що вчинили СЗЧ, та постановки їх на облік військової частини. У Нацгвардії розповіли, що військовослужбовці ЗСУ після СЗЧ можуть повернутись на службу до НГУ.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Військовим, що повернулися після СЗЧ, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

У Національній гвардії такі військовослужбовці після повернення також проходять курс підготовки для відновлення навичок, опанування необхідних знань тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики тощо. Передбачена й робота психологів.

«Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива – він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Також може звернутися до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії», – йдеться в повідомленні.

Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат.

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