Повітряні Сили України збили вночі 57 «шахедів»

У ніч на 24 березня 2025 року (із 20:00 23 березня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Станом на 8:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), – йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.
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