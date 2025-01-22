Україна

Правоохоронці показали наслідки падіння ударного безпілотника на Харківщині

Автор Галина Шподарева
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21 січня близько 21:35 зафіксовано падіння ворожого ударного безпілотника у селі Борщівка Ізюмського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше пʼять приватних житлових будинків, господарчі будівлі, авто.

62-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці показали наслідки падіння ударного безпілотника на Харківщині 7

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