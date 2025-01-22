Правоохоронці показали наслідки падіння ударного безпілотника на Харківщині

21 січня близько 21:35 зафіксовано падіння ворожого ударного безпілотника у селі Борщівка Ізюмського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше пʼять приватних житлових будинків, господарчі будівлі, авто.
62-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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