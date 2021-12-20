Приближение новогодних праздников: в Украине меняется курс доллара

Национальный банк Украины на вторник, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,77 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,28/27,30 грн/долл., к евро — на уровне 30,74/30,77 грн/евро.

Курс на 20 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца декабря:

Эксперты прогнозировали, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Источник: УНИАН