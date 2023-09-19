Україна

Прокурори працюють на місці влучання авіабомби у Куп’янську (доповнено)

Автор Геннадій Семенов
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За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по місту Куп‘янськ.

Саме в цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення, повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори працюють на місці влучання авіабомби у Куп'янську (доповнено) 7

Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок.

Наразі кількість жертв уточнюється.

Прокурори працюють на місці влучання авіабомби у Куп'янську (доповнено) 9

Прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети.

Прокурори працюють на місці влучання авіабомби у Куп'янську (доповнено) 11

Трупи оглянуто та направлено до ХОБСМЕ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Станом на 19.30 відомо, що російські військові завдали удару по місту Куп‘янськ гібридною ракетою «Грім-Е1», створеною на базі радянської ракети Х-38.

Максимальна дальність ураження може становити 120 км.

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