Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів по житлових секторах Купʼянська

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 30 жовтня окупанти вчергове обстріляли м. Купʼянськ: пошкоджено приватні домоволодіння, повідомляє прокуратура Харківській області.

29 жовтня Купʼянськ також був під ворожим ударом. Внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, горів приватний житловий будинок.

За попередніми даними, російська армія обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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