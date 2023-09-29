Україна

Прокурори зафіксували наслідки ворожого обстрілу міста Вовчанськ

Автор Геннадій Семенов
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За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, вдень 29 вересня російські військові вчергове обстріляли Вовчанськ, повідомляє прокуратура Харківської області.

За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

Прокурори зафіксували наслідки ворожого обстрілу міста Вовчанськ 7

Пошкоджено будівлю підприємства, транспортні засоби та житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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