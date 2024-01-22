Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», повідомляє Генштаб ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА знищено.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 5 атак.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.

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